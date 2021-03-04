

عرعر 20 رجب 1442 هـ الموافق 04 مارس 2021 م واس

نظمت الغرفة التجارية والصناعية بمنطقة الحدود الشمالية بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومجلس الغرف

وتناولت الورشة العديد من المحاور الخاصة بالعمل المرن منها التسلسل التاريخي له والتعريف بأنماط العمل المرن وآلية الربط بالتأمينات الاجتماعية وآلية استخدام بوابة العمل المرن, بالإضافة لانشاء العقود ونحوها.

// انتهى //

13:54ت م

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عرعر 20 رجب 1442 هـ الموافق 04 مارس 2021 م واسنظمت الغرفة التجارية والصناعية بمنطقة الحدود الشمالية بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومجلس الغرف السعودية أمس ورشة عمل بعنوان " العمل المرن مميزاته وأثاره على سوق العمل" وذلك عبر الاتصال المرئي .وتناولت الورشة العديد من المحاور الخاصة بالعمل المرن منها التسلسل التاريخي له والتعريف بأنماط العمل المرن وآلية الربط بالتأمينات الاجتماعية وآلية استخدام بوابة العمل المرن, بالإضافة لانشاء العقود ونحوها.// انتهى //13:54ت م0099

كانت هذه تفاصيل خبر اقتصادي / غرفة الحدود الشمالية تنظم ورشة عمل بعنوان "العمل المرن مميزاته وأثاره على سوق العمل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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