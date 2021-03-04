

الدمام 20 رجب 1442 هـ الموافق 04 مارس 2021 م واس

نفذت أمانة المنطقة الشرقية بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة أمس، جولة رقابية بمحافظة رأس تنورة، نتج عنها إغلاق منشأتين مخالفتين، ورصد عدد من المخالفات تمثلت في عدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، للتأكد من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، والتقيد بالبروتوكولات الوقائية، وتطبيق "توكلنا" في المنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز، وذلك لحماية المجتمع من انتشار فيروس كورونا، داعية الجميع للتعاون والإبلاغ عن أي مخالفات من خلال مركز البلاغات (940).

// انتهى //

13:44ت م

0094



الدمام 20 رجب 1442 هـ الموافق 04 مارس 2021 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة أمس، جولة رقابية بمحافظة رأس تنورة، نتج عنها إغلاق منشأتين مخالفتين، ورصد عدد من المخالفات تمثلت في عدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، وعدم تفعيل تطبيق "توكلنا " في الأسواق والمراكز التجارية.وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، للتأكد من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، والتقيد بالبروتوكولات الوقائية، وتطبيق "توكلنا" في المنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز، وذلك لحماية المجتمع من انتشار فيروس كورونا، داعية الجميع للتعاون والإبلاغ عن أي مخالفات من خلال مركز البلاغات (940).// انتهى //13:44ت م0094

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة الشرقية تنفذ جولة رقابية برأس تنورة وتغلق منشأتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.