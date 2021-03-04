وثيقة تكشف: أمريكا لا ترغب في المشاركة بـ الحروب الدائمة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-04

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

اسمع الخبر

نشر موقع البيت الأبيض وثيقة تكشف إستراتيجية الأمن القومي الأمريكي في الفترة المقبلة ألا وهي أن أمريكا لن تشارك بعد الآن في الحروب الدائمة في الخارج.

الإدارة لا تنوي فرض الديمقراطية بالقوة

وتأتي تلك الوثيقة بعد تصريح من وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، والذي قال فيه إن الإدارة الأمريكية الجديدة لا تنوي فرض الديمقراطية بالقوة في الخارج أو الإطاحة بالأنظمة الاستبدادية.

ولفت إلى أن واشنطن جرّبت هذه الطريقة ولم تحقق النتائج المتوقعة.

وتكشف تلك الوثيقة أيضًا عن رؤية الرئيس الأمريكي جو بايدن للطريقة التي ستتفاعل بها الولايات المتحدة مع العالم، حيث جاء فيها: يجب ألا تشارك الولايات المتحدة، ولن تشارك، في الحروب الدائمة التي كلفت آلاف الأرواح وتريليونات الدولارات.

إنهاء أطول حرب خاضتها أمريكا

وتابعت: سنعمل على نحو مسؤول لإنهاء أطول حرب خاضتها أمريكا، وهي الحرب أمريكية في أفغانستان، بما يضمن أن البلد لم تعد ملاذا آمنا للإرهابيين الذين يهاجمون بلادنا.

وتؤكد الوثيقة في الوقت ذاته أن وجود القوات التابعة لـ أمريكا في منطقة أوروبا والمحيط الهندي والمحيط الهادئ سيكون أكثر جدية؛ لأن واشنطن تخطط لـ احتواء الخصوم والدفاع عن مصالحها من خلال العمل مع الشركاء.

علاوة على ذلك، سيكون الوجود العسكري لـ أمريكيا في الشرق الأوسط بالمستوى المطلوب لتدمير الشبكات الإرهابية الدولية، واحتواء العدوان الإيراني، وحماية المصالح الأمريكية المهمة.

ولفتت الوثيقة إلى أن القيام بذلك سيجري من خلال الاسترشاد بنظرة عالمية لتموضع القوات الأمريكية، بحيث تلبي أهداف وقيم وموارد الاستراتيجية الأمريكية، وستجرى هذه التغييرات مع مراعاة سلامة الكوادر وبالتنسيق الوثيق مع الحلفاء والشركاء.



شارك الخبر