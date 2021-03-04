شكرا لمتابعة خبر عن التأمينات تحذر أصحاب المنشآت من غرامات تأخير دفع الإشتراكات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

دعت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية اليوم الخميس أصحاب المنشآت لتسديد إشتراكات التأمينات .

وحذرت التأمينات صاحب العمل المتاخر في دفعها من وقوع غرامات ، مؤكدة على ضرورة السداد خلال الـ15 يوم الأولى من الشهر التالي للشهر المستحق عنه الإشتراك .

وأكدت التأمينات أنه يمكن السداد عن طريق أجهزة الصرف الآلي والإيداع النقدي، والهاتف المصرفي، والإنترنت المصرفي ، وفروع البنوك .