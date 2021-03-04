شكرا لمتابعة خبر عن خطوات الإستفادة من برنامج النقل الموجه والحصول على الدعم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية اليوم الخميس الخطوات اللازمة للباحث عن عمل للإستفادة من برنامج العمل الحر "النقل الموجه " الذي يستهدف المواطنين العاملين في خدمة توجيه المركبات ، وهي كالتالي :

1- التسجيل في أحد تطبيقات التوصيل المعتمدة هنا

2- الإعتماد في منصة وصل .

3- اصدار وثيقة العمل الحر من منصة العمل الحر .

4- التقديم على طلب الدعم على بوابة طاقات .

5- التحقق الشهري من استيفاء معايير الآداء " 42 رحلة شهرياً أيام الاحد من 6 صباحاً لـ 6 مساءً ، وأيام الجمعة والسبت من 12 الظهر إلى 12 صباحاً .

6- إيداع مبلغ الدعم للمستفيد .