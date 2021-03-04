السعودية اليوم / بلجيكا تسجل 3264 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بروكسل 20 رجب 1442 هـ الموافق 04 مارس 2021 م واس

أعلنت السلطات الصحية البلجيكية اليوم تسجيل 28 حالة وفاة بالإضافة إلى 3264 إصابة جديدة بفيروس

وقالت وزارة الصحة البلجيكية في بيان إن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت وفقا لهذه المعطيات إلى 22169 حالة وفاة و777608 إصابات بالفيروس التاجي.

// انتهى //

10:52ت م

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بروكسل 20 رجب 1442 هـ الموافق 04 مارس 2021 م واسأعلنت السلطات الصحية البلجيكية اليوم تسجيل 28 حالة وفاة بالإضافة إلى 3264 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في ال24 ساعة الماضية.وقالت وزارة الصحة البلجيكية في بيان إن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت وفقا لهذه المعطيات إلى 22169 حالة وفاة و777608 إصابات بالفيروس التاجي.// انتهى //10:52ت م0040

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