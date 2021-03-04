السعودية اليوم / مسلحون يقتلون ضابطي شرطة في ولاية كروس ريفر النيجيرية



أبوجا 20 رجب 1442 هـ الموافق 04 مارس 2021 م واس

قتل مسلحون مجهولون اليوم ضابطي شرطة في ولاية كروس ريفر بجنوب نيجيريا ليرتفع عدد الضباط الذين قتلوا خلال الأيام الستة الماضية في الولاية نفسها إلى ستة.

وكانت قوات الأمن النيجيرية شنت عمليات مداهمة وتتبع للتفتيش والبحث عن مرتكبي واقعة تبادل إطلاق نيران بالقذائف الصاروخية في مدينة "ميدوجري".

يذكر أن هجوما بالقذائف الصاروخية اندلع في شهر فبراير الماضي في مدينة ميدوجري وأسفرعن مقتل 13 شخصا وإصابة أربعين آخرين.

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