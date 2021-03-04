البنك العربي الوطني يوصي بتوزيع 600 مليون ريال أرباحًا للمساهمين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلن البنك العربي الوطني عن توصية مجلس الإدارة المتخذ بالتمرير بتاريخ 03/03/2021م للجمعية العامة العادية للبنك باعتماد توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام المالي 2020م.

600 مليون ريال:

وأوضح البنك في بيان على موقع السوق المالية (تداول)، اليوم الخميس، أن إجمالي المبلغ الموزع 600 مليون ريال، بعدد أسهم مستحقة للأرباح مليار و500 مليون سهم وحصة السهم من التوزيع 0.40 ريال بعد خصم الزكاة، أما نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية %4.

موعد التوزيع:

ولفت البنك العربي الوطني إلى أن تاريخ الأحقية لمساهمي البنك المالكين سيكون بنهاية ثاني يوم تداول من تاريخ انعقاد الجمعية المزمع عقدها خلال الربع الأول من عام 2021م، وسيتم الإعلان عن موعد التوزيع لاحقًا.



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