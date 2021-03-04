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شكرا لقرائتكم البنك العربي الوطني يوصي بتوزيع 600 مليون ريال أرباحًا للمساهمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
البنك العربي الوطني يوصي بتوزيع 600 مليون ريال أرباحًا للمساهمين
عدد الأسهم المستحقة للأرباح مليار و500 مليون سهم
متابعات الخليج 365 - الرياض
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أعلن البنك العربي الوطني عن توصية مجلس الإدارة المتخذ بالتمرير بتاريخ 03/03/2021م للجمعية العامة العادية للبنك باعتماد توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام المالي 2020م.
600 مليون ريال:
وأوضح البنك في بيان على موقع السوق المالية (تداول)، اليوم الخميس، أن إجمالي المبلغ الموزع 600 مليون ريال، بعدد أسهم مستحقة للأرباح مليار و500 مليون سهم وحصة السهم من التوزيع 0.40 ريال بعد خصم الزكاة، أما نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية %4.
موعد التوزيع:
ولفت البنك العربي الوطني إلى أن تاريخ الأحقية لمساهمي البنك المالكين سيكون بنهاية ثاني يوم تداول من تاريخ انعقاد الجمعية المزمع عقدها خلال الربع الأول من عام 2021م، وسيتم الإعلان عن موعد التوزيع لاحقًا.
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