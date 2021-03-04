الحصيني: أمطار متفرقة ونشاط للرياح وارتفاع في الحرارة.. خلال ساعات

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، نشاطًا في الرياح، مع ارتفاع درجات الحرارة وأمطار متفرقة على معظم مناطق المملكة، خلال الساعات المقبلة.

وعبر حسابه على تويتر، قال الحصيني: متوقع يومي الخميس والجمعة نشاط الرياح؛ بين متوسطة إلى قوية، مع ارتفاع في الحرارة وأمطار متفرقة على معظم المناطق، لافتًا إلى أن تلك الأجواء غير مناسبة لـ(الكشتاتة).

وأشار الحصيني إلى أن هذه الحالة سوف تستمر حتى السبت 1442/7/22هـ؛ لكن بشكل أقل مع انخفاض في الحرارة.

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