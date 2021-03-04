السعودية | التحالف يعترض طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط

شكرا لقرائتكم التحالف يعترض طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعترض تحالف دعم الشرعية في اليمن، فجر الخميس، طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العميد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح الخميس، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدينة خميس مشيط.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

والأربعاء، أسقط التحالف طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية تجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية.

وقال التحالف إنه يرصد ويتابع |نشاطا عدائيا باستخدام طائرات مفخخة من مناطق سيطرة الميليشيا".

والثلاثاء، دانت السفارة الأميركية في الرياض الهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثي على جازان، ليل الاثنين،، داعية الحوثيين إلى وقف هجماتهم ضد المدنيين الأبرياء، والانخراط في العملية الدبلوماسية لإنهاء الصراع.

وقالت السفارة في تغريدة على "تويتر": "تدين السفارة الأميركية الهجوم الذي شنه الحوثيون على جازان الليلة الماضية، والذي أسفر عن إصابة عدد من المدنيين. نتمنى للمصابين الشفاء العاجل والكامل، وندعو الحوثيين إلى وقف هجماتهم ضد المدنيين الأبرياء، والانخراط في العملية الدبلوماسية لإنهاء هذا الصراع".