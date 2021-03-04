شكرا لقرائتكم خبر عن 49140 جولة تغلق 2963 منشأة مخالفة في المدينة وجدة وحائل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أغلقت أمانات منطقتي المدينة المنورة وحائل ومحافظة جدة، 2963 منشأة تجارية خالفت التدابير الوقائية لمنع انتشار فايروس كورونا

ونفّذت الفرق الرقابية بأمانة منطقة المدينة المنورة 27655 جولة ميدانية خلال الـ27 يوماً الماضية، أسفرت عن رصد 2753 مخالفة تم التعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات، كما تم إغلاق 954 منشأة مخالفة لعدم تقيّدها بالاشتراطات الصحية.

كما أغلقت وأشعرت أمانة منطقة حائل 1824 محلاً تجارياً مخالفاً خلال تنفيذ 17 ألف جولة ميدانية في فبراير الماضي.

وأكد أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم بن سعيد أبوراس، أن أمانة المنطقة وبلدياتها تعمل بكل إمكاناتها لتكثيف الحملات الرقابية والوقوف ميدانيا على تطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية داخل المنشآت التجارية والمطاعم والكافيهات للحد من انتشار فايروس كورونا، التي من أبرزها لبس الكمامات وتوفير المعقمات وفحص مرتادي المنشآت التجارية والعاملين بشكل مستمر وتطبيق التباعد الاجتماعي وعدم الازدحام والالتزام بتفعيل تطبيق «توكلنا» ونشر التوعية الصحية والإرشادات الوقائية وتطبيق كافة التدابير الوقائية وإيقاع العقوبات بحق المخالفين.

وفي السياق، نفذت أمانة محافظة جدة والبلديات التابعة لها 4485 جولة رقابية في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة، رصدت خلالها 283 مخالفة، وأغلقت على إثرها 185 منشأة تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية.