شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. لحظة اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أظهر مقطع فيديو، لقطات من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران صباح اليوم الأربعاء، باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقه ممنهجة ومتعمدة.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، أكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف، تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.