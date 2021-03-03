شكرا لمتابعة خبر عن الزكاة والدخل : يلزم عرض الشهادة الضريبية على المتاجر الإلكترونية في حالة واحدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أنه يلزم عرض الشهادة الضريبية على المتاجر الإلكترونية التي تتجاوز إيرادتها السنوية 375 ألف ريال.

وأشارت هيئة الزكاة والدخل إلى أن المتاجر الإلكتورنية هي منصات رقمية يتم من خلالها ممارسة أي نشاط تجاري مثل بيع منتجات أو خدمات.

وأضافت أن هذه المتاجر تكون عبر مواقع إلكترونية أو حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر التطبيقات الذكية أو المحادثات.