«الغذاء والدواء»: 6 نصائح للحفاظ على حاسة السمع

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء نحو 6 نصائح للحفاظ على حاسة السمع منها الحرص على أخذ راحة عند استخدام سماعات الأذن بشكل دوري، وذلك لمدة 15-20 دقيقة.

وأضافت هيئة الغذاء والدواء عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، أن من نصائح الحفاظ على السمع، عدم رفع مستوى الصوت إلى 100% خلال الاستماع بالسماعة.

وكذلك تقليل التعرض للضوضاء تقليل حضور الفعاليات التي تكثر فيها الأصوات المرتفعة، واتباع قاعدة 60:60 بحيث لا يزيد الاستماع عن 60 دقيقة بالسماعة خلال اليوم باستخدام 60% من مستوى الصوت، وفقًا لهيئة الغذاء والدواء.

وأشارت هيئة الغذاء والدواء إلى ضرورة مراجعة الطبيب وإجراء اختبارات السمع، وتجنب زيادة مستوى الصوت في الأماكن ذات الضوضاء العالية.

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