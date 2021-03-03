أخبار السعودية اليوم.. «وزير الصحة»: توفير لقاحات كورونا «مجانًا» في الصيدليات المجتمعية.. و«هندي»: حدث فلكي نادر بسماء السعودية اليوم

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الأربعاء؛ حيث أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة استمرار الأعمال العدائية لميليشيا الحوثي الإرهابية التي أطلقت طائرة دون طيار «مفخخة» بطريقة متعمدة باتجاه المدنيين والأعيان المدنية في جنوب المملكة، وعلى صعيد آخر استقبل الأمين لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بمكتبه بمقر الجامعة العربية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية على هامش زيارته إلى القاهرة للمشاركة في أعمال اجتماع الدورة العادية الـ(155) لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية التي ستعقد في وقتٍ لاحق، وإلى التفاصيل:

فيديو.. بث مباشر لمؤتمر الوسطية والاعتدال برعاية ولي العهد

نشرت قناة عين، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، رابط البث المباشر لمؤتمر الوسطية والاعتدال، الذي يرعاه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتنظمه جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ويقام المؤتمر الدولي تحت عنوان «جهود المملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين وترسيخ قيم الاعتدال والوسطية»، ويستمر لمدة يومين.

أحمد أبو الغيط: الأمير محمد بن سلمان «رجل يعمل من أجل أمته»

قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، إن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، «رجل يعمل من أجل أمته»، جاء ذلك خلال الدورة 155 لمجلس الجامعة العربية؛ حيث تسلّم الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، درع العمل التنموي العربي لعام 2021م الذي منحته جامعة الدول العربية، تقديرًا لدور سمو ولي العهد في تعزيز النهج التنموي الشامل في المملكة العربية السعودية والوطن العربي.

نيابةً عن ولي العهد.. وزير الخارجية يتسلم درع «العمل التنموي العربي»

نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ تسلم الأمير فيصل بن عبدالله بن فرحان وزير الخارجية، اليوم، درع العمل التنموي العربية لعام 2021م التي منحتها جامعة الدول العربية، تقديرًا لدور سمو ولي العهد في تعزيز النهج التنموي الشامل في المملكة العربية السعودية والوطن العربي، وجهود سموه في دعم وتعزيز العمل العربي المشترك في المجالات كافة، خدمةً لأمن واستقرار ونماء وازدهار المنطقة.

منظمة التعاون الإسلامي تدين بشدة تواصل الأعمال العدائية للحوثيين

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان اليوم الأربعاء، عن إدانته الشديدة لاستمرار الأعمال العدائية لميليشيا الحوثي الإرهابية التي أطلقت طائرة دون طيار «مفخخة» بطريقة متعمدة باتجاه المدنيين والأعيان المدنية في جنوب المملكة؛ حيث تمكن تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها، مجددًا تأكيد وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

وزير الصحة: توفير لقاحات كورونا «مجانًا» في الصيدليات المجتمعية

أعلن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، قريبًا في الصيدليات المجتمعية مجانًا، وقال الربيعة في تصريحات للعربية: «سنوفر اللقاحات في الصيدليات المجتمعية مجانًا»، وأعلنت وزارة الصحة، أنها ستعطي جرعة واحدة فقط من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد لمن سبقت إصابتهم بالفيروس، وستكون الجرعة بعد مرور 6 أشهر من تعافيهم، وفق قرار اللجنة الوطنية للأمراض المعدية.

«هندي»: حدث فلكي نادر بسماء السعودية اليوم لن يتكرر قبل عام 2038

كشف المتخصص بالفلك الفيزيائي بجامعة الملك عبدالعزيز «ملهم هندي»، عن أن كوكب المريخ يقترن مع عنقود الثريا، اليوم الأربعاء، في اقتران مميز بسبب قرب بعضهما من بعض بمسافة ظاهرية تقدر بنحو 2.5 درجة، موضحًا أن هذا أقرب اقتران بين المريخ والثريا منذ عام 1991م ولن يكون هناك اقتران أقرب من هذا حتى عام 2038م، وأنه يمكن رؤية الحدث من بعد غروب شمس الأربعاء، إلى قبيل منتصف الليل في الجهة الغربية من السماء.

تحذير أمني عالي الخطورة من «الأمن السيبراني» حول ثغرات «جوجل كروم»

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني التابع للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، اليوم الأربعاء؛ تحذيرًا أمنيًّا عالي الخطورة رقم (277-2021) عن وجود عدة ثغرات في متصفح جوجل كروم، موضحًا أن جميع القطاعات مستهدفة عن طريق هذه الثغرات، ويمكن للمهاجم استغلالها وتنفيذ برمجيات خبيثة.

«الصخري»: هطول أمطار على6 مناطق.. وخلايا رعدية محدودة

توقع المهتم بالأحوال الجوية أبو عبدالرحمن الحربش الصخري، فرص تشكل تكوينات ممطرة وخلايا رعدية محدودة مع رياح متوسطة السرعة خلال ظهيرة ومساء اليوم الأربعاء على مناطق عدة بالمملكة، وقال :بعض المواقع تلمح –بإذن الله– إلى فرص تشكل تكوينات ممطرة وخلايا رعدية محدودة مع رياح متوسطة السرعة خلال ظهيرة ومساء اليوم الأربعاء 19 رجب الموافق 3 مارس نواحي الطائف وشرق مرتفعات الباحة وعسير ونواحي المهد إلى عفيف والقصيم وشمال غرب منطقة الرياض إلى حفر الباطن.. والله أعلم.

إغلاق954 منشأة بالمدينة المنورة.. خالفت الإجراءات الصحية لكورونا

نفّذت الفرق الرقابية بأمانة منطقة المدينة المنورة 27655 جولة ميدانية على المنشآت والمحال التجارية والغذائية لمتابعة التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والاشتراطات الصحية، وأسفرت الجولات التي جرت على مدى 27 يومًا الماضية عن رصد 2753 مخالفة تم التعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات، كما تم إغلاق 954 منشأة مخالفة لعدم تقيّدها بالاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية الوقائية.

إيداع356 مليون ريال لدعم أجور151 ألف موظف سعودي بالقطاع الخاص

أودع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» 356 مليون ريال في الحسابات البنكية لمنشآت القطاع الخاص المستفيدة من برنامج دعم التوظيف، تمثل دعم البرنامج خلال شهر فبراير لأجور 151 ألف موظف وموظفة سعودية، يعملون في القطاع الخاص، ويدعم برنامج «دعم التوظيف» أجور السعوديين والسعوديات العاملين في جميع الوظائف والمهن بكافة منشآت القطاع الخاص، بنسبة تبدأ من 30% حتى 50% من الأجر الشهري للموظف لمدة سنتين.

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