السعودية اليوم / الأمن الجزائري يوقف خلية إرهابية خططت لهجوم بالعاصمة



الجزائر 19 رجب 1442 هـ الموافق 03 مارس 2021م واس

أوقفت أجهزة الأمن الجزائرية خلية إرهابية مكونة من ثلاثة أشخاص كانت توفر الدعم لجماعة إرهابية تنشط بجبال محافظة تيبازة غربي العاصمة الجزائر.

وأفادت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان اليوم أن التحقيقات أوصلت أجهزة الأمن التابعة لها من توقيف أحد عناصر الخلية بعد أن قام بنقل قنبلة محلية الصنع إلى بلدية الكاليتوس بالضاحية الشرقية للعاصمة.

وأضاف أن هذه القنبلة كانت موجهة للاستعمال في هجوم إجرامي في العاصمة، قبل أن يتم إبطالها أمس من قبل الجهات المختصة.

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19:20ت م

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