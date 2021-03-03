السعودية اليوم / وزير الصحة يتفقد مستشفى الأمير محمد بن فهد ومراكز لقاحات في القطيف والظهران ومركز صحي الفيصلية بالدمام



الدمام 19 رجب 1442 هـ الموافق 03 مارس 2021 م واس

تفقد معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة اليوم عدداً من المنشآت الصحية خلال زيارته للمنطقة الشرقية شملت مركز صحي حي الفيصلية النموذجي، ومركز اللقاحات بمحافظة القطيف، ومعرض إكسبوا للقاحات في الظهران، ومبنى تجمع الشرقية الصحي، ومستشفى الأمير محمد بن فهد لأمراض الدم في القطيف، يرافقه رئيس المجلس الاستشاري لتجمع الشرقية الصحي عصام بن عبدالقادر المهيدب، والرئيس التنفيذي للتجمع الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الغامدي، وأعضاء المجلس الاستشاري.

واستمع خلال جولته إلى منجزات التجمع الصحي والتقى بالعاملين في المنشآت التي تفقدها واستعرض أبرز الإنجازات التي حققها التجمع خلال جائحة

// انتهى//

18:29ت م

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الدمام 19 رجب 1442 هـ الموافق 03 مارس 2021 م واستفقد معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة اليوم عدداً من المنشآت الصحية خلال زيارته للمنطقة الشرقية شملت مركز صحي حي الفيصلية النموذجي، ومركز اللقاحات بمحافظة القطيف، ومعرض إكسبوا للقاحات في الظهران، ومبنى تجمع الشرقية الصحي، ومستشفى الأمير محمد بن فهد لأمراض الدم في القطيف، يرافقه رئيس المجلس الاستشاري لتجمع الشرقية الصحي عصام بن عبدالقادر المهيدب، والرئيس التنفيذي للتجمع الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الغامدي، وأعضاء المجلس الاستشاري.واستمع خلال جولته إلى منجزات التجمع الصحي والتقى بالعاملين في المنشآت التي تفقدها واستعرض أبرز الإنجازات التي حققها التجمع خلال جائحة كورونا في المنطقة الشرقية ، كما ترأس ‬عبر الاتصال المرئي اجتماعاً ضم مديري المنشآت والمراكز الصحية التابعة لـتجمع الشرقية الصحي‬ والمديرين التنفيذيين لإدارات وأقسام التجمع لبحث تطوير مستوى الخدمات وتذليل العقبات لضمان تقديم الخدمة الصحية بالشكل المطلوب .// انتهى//18:29ت م0212

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