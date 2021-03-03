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السعودية | رابطة العالم الإسلامي: نثمن استجابة سريلانكا بعدم حرق جثامين ضحايا كورونا

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جدة - بواسطة طلال الحمود - قدّر الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، تجاوب الحكومة السريلانكية مع طلب الرابطة بعدم حرق جثامين الموتى من المسلمين المصابين بكوفيد19، وفقاً للتعاليم الإسلامية.

وأكد الأمين العام في اتصال هاتفي تلقاه من وزير خارجية جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، دينيش غوناواردينا، أن ذلك يصب في تعزيز العلاقة الوثيقة بين رابطة العالم الإسلامي بما تمثله من مرجعية عالمية للشعوب الإسلامية وبين الحكومة السريلانكية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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