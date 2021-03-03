الوزير الراجحي يدشن مبادرة الإرشاد المهني للكوادر البشرية عبر منصة «سُبل»

دشن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بحضور نائبه للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبو ثنين، والمدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) الأستاذ تركي بن عبدالله الجعويني، اليوم الأربعاء، المرحلة الثانية لخدمة الإرشاد المهني عن بُعد عبر بوابة الإرشاد المهني (سُبل).

وقال الوزير الراجحي، عقب التدشين، إن مبادرة الإرشاد المهني ستحقق نقلة هامة لدعم أبناء وبنات الوطن وتنمية مهاراتهم وقدراتهم المهنية، وتمكينهم من فرص العمل ومساعدتهم في رسم خارطة الطريق لمستقبلهم المهني والوظيفي، وفقًا لمتطلبات وواقع سوق العمل، متطلعًا إلى أن تحقق المبادرة الأهداف والغايات لخدمة الكوادر الوطنية، والعمل خلال الأعوام القادمة على مضاعفة الفئات المستهدفة منها.

كما قدم المهندس الراجحي شكره للقائمين على هذه المبادرة، التي سيكون لها –بعد فضل الله– الأثر الأكبر في تحفيز مشاركة القوى البشرية ومساعدتهم في اختيار التخصصات الهامة التي تحتاجها سوق العمل.

من جانبه، أكد المدير العام لـ«هدف»، أن المرحلة الثانية من خدمة الإرشاد المهني عن بُعد، تستهدف تقديم 20 ألف جلسة إرشاد مهني في العام الميلادي الجاري، و25 ألف جلسة في السنة الثانية، و30 ألف جلسة في السنة الثالثة.

وأضاف أن إطلاق المرحلة الثانية من خدمة الإرشاد المهني عن بُعد يأتي بعد أن حققت المرحلة الأولى نجاحًا من حيث استفادة الباحثين عن عمل من المُرشدين المهنيين عبر بوابة «سبل»، البالغ عددهم 25 مرشدًا مهنيًّا، وسيصل عددهم إلى 35 مرشدًا في 2023م، وهو ما يعكس حرص الباحثين والباحثات عن عمل على الاستفادة من الخدمات والبرامج التي تدعم مهاراتهم وقدراتهم وتحدد مساراتهم المهنية والوظيفية بما يعزز الأداء والإنتاجية ويحقق الاستقرار الوظيفي.

وقال المدير العام لـ«هدف»: «إيمانًا منا برفع مؤشر النجاح والتطوير بين أوساط الكوادر الوطنية وتحقيق التوافق المهني والأكاديمي، وسَّعنا دائرة المستفيدين من الخدمة في المرحلة الثانية، لتشمل الطلاب الجامعيين وموظفي القطاع الخاص، بجانب الباحثين والباحثات عن عمل؛ حيث تقدم لهم منظومة متكاملة من خدمات التطوير والإرشاد المهني، من خلال التواصل مع مرشدين مهنيين مختصين بتقديم الاستشارات المهنية؛ لتعريفهم بأحدث الطرق والوسائل الخاصة بالحصول على الفرص الوظيفية، بالإضافة إلى الخطط التطويرية المهنية».

وأشار إلى أن البرامج ومبادرات الدعم التي يقدمها الصندوق، ترتكز على الاستثمار في تنمية رأس المال البشري، وتزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة، التي تمكنهم من فرص العمل؛ وذلك بالتعاون والشراكة الاستراتيجية الفعالة مع منشآت القطاع الخاص في جميع مناطق المملكة.

وتهدف خدمة الإرشاد المهني، إلى المساهمة في رفع مستوى الاستقرار الوظيفي بما يحقق الإنتاجية، واستكشاف المهارات المطلوبة في سوق العمل والمهن المستقبلية، وتوعية المستفيدين بمهارات التخطيط لمساراتهم المهنية التي تتفق مع طموحاتهم الشخصية والمهنية، والتوعية برفع ثقافة العمل وتحسين الصورة الذهنية لجميع المهن، وتحسين مستوى المعرفة للميول والقدرات الذاتية والمهنية.

كما توفر «سُبل» بيئة إلكترونية تفاعلية تهتم وبالتطوير والإرشاد المهني للفئات المستهدفة، وتمكينها من الاختيار الفعال لمسارات التعليم والعمل، وتطوير أدوات تساعد على تحديد الميول ومطابقتها مع المسارات الوظيفية.

وتساعد «سُبل» في تمكين المستفيدين من معرفة الميول المهنية والأكاديمية، والمساهمة في زيادة نسبة الاستقرار الوظيفي والأكاديمي للمستفيدين، وتوعيتهم بأهم المهارات المطلوبة في سوق العمل، وتمكينهم من معرفة أهم المهن المستقبلية ونبذة عنها.

وتدعم منصة «سُبل» من خلال الرابط https://subol.sa، الطلاب والباحثين عن عمل والموظفين، لاتخاذ خيارات تعلم وخيارات مهنية أفضل عن طريق بناء منظومة متكاملة من خدمات التثقيف والإرشاد المهني، في إطار بناء نظام شامل يعد الأفضل من نوعه في المملكة.

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