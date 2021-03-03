فرق التوقيت بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات

يعتبر فرق التوقيت بين السعودية وأمريكا، من الأمور الهامة التي يحرص المسافرون علي معرفتها، وذلك من أجل التخطيط الأمثل للسفر بكل جيد، حيث تختلف توقيت الكثير من الدول عن الدول الأخري، وخاصة عندما تكون دولة عربية ودولة أجنبية علي الجهة الأخري، بسبب اختلاف دوائر العرض وخطوط الطول لكل منها فنجد الشمس تشرق في بلد بعد غروبها من بلد أخري، فالشمس لا تغيب عن الكرة الأرضية في نفس التوقيت، بل أن تظهر في مكان وتختفي من أخري ومنها يظهر فرق التوقيت بين الدول.

ونتاول في السطور التالية فرق التوقيت بين المملكة العربية السعودية وبين أمريكا، وفرق التوقيت بين السعودية ونيويورك وبين السعودية وواشنطن وفرق التوقيت بين بريطانيا والسعودية، وبين السعودية وكوريا والإمارات وغيرها من المعلومات المتعلقة.

فرق التوقيت بين أمريكا والمملكة العربية السعودية

يختلف التوقيت بين المملكة العربية السعودي وبين الولايات المتحدة الأمريكية حيث أن وقت المساء في المملكة يكون صباحا في الولايات المتحدة الأمريكة ووقت الصباح في المملكة يكون مساءا في الولايات المتحدة، ويصل فرق التوقيت بين السعودية وأمريكا ما يقارب 7 ساعات فعندما تكون الساعة 5 صباحا في المملكة العربية السعودية تكون العاشرة مساءا في الولايات المتحدة الأمريكية.

فرق التوقيت بين السعودية ونيويورك

نيويورك تعتبر من أهم الولايات الأمريكية، وهي صاحبة المركز الثالث من حيث عدد السكان، وتحتل المركز السابع والعشرين من حيث المساحة، والسابعة من حيث الكثافة السكانية علي مستوي الولايات المتحدة، ويبلغ فرق التوقيت بين ولاية نيويورك وبين المملكة العربية السعودية في التوقيت الشتوي إلي 8 ساعات وفي الصيف يبلغ الفرق نحو 7 ساعات، وعلي سبيل المثال عندما تكون الساعة الثامنة مساءا في نيويورك في الشتاء، تكون الرابعة عصرا في السعودية.

فرق التوقيت بين السعودية وواشنطن

واشنطن هي عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية، وهي أكثر المدن الأمريكية من حيث القوة الاقتصادية، وتعتبر مركزا يتوجه إليه من كل أنحاء العالم لأهميتها الكبيرة، ويحتاج المسافرون إليها معرفة فروق التوقيت بين واشنطن وموطن المسافر، وذلك لاختلاف خطوط الطول ودوائر العرض، ويبلغ فرق التوقيت بين المملكة العربية السعودية ما يقرب من 8 ساعات بمعني عند الساعة الرابعة عصرا في واشنطن تكون في نفس التوقيت الساعة 12 بعد منتصف الليل في المملكة العربية السعودية.

فرق التوقيت بين السعودية وبريطانيا

تعتبر بريطانيا من الوجهات العالمية التي يقصدها الكثير من المسافرين حول العالم لقوتها الاقتصادية وتطورها الحضاري وتعرف بالمملكة المتخدة وعاصمتها هي لندن، وهي مركز للسياحة عالمي وللعمل، ويبلغ فارق التوقيت بين المملكة المتحدة بريطانيا والمملكة العربية السعودية ما يقارب من 3 ساعات فقط بمعني عندما تكون الساعة الخامسة عصرا في بريطانيا تكون الساعة في نفس التوقيت الساعة الثامنة مساء في المملكة العربية السعودية.

فرق التوقيت بين السعودية وكوريا

تقع كوريا في شرق آسيا وعاصمتها هي سيول التي تعتبر أهم الدول الأجنبية، ومن أهم وجهات السفر في العالم لما لها من خبرات وتطور تكنولوجي ومن أهم الدول التي يسافر إليها المواطنون في السعودية والذي يتطلب معرفة التوقيت قبل السفر للتخطيط لهذا السفر وتسهيل أموره، ويصل فارق التوقيت بين كوريا والمملكة العربية السعودية نحو 6 ساعات فعندما تكون الساعة السابعة صباحا في السعودية تكون الساعة الواحدة بعد منتصف الليل في كوريا وكوريا الجنوبية.

فرق التوقيت بين السعودية والإمارات

تعتبر الإمارات من أهم الدول من الناحية الاقتصادية علي المستوي العربي والعالمي ويقصدها الكثير من الأفراد حول العالم كواجهة سياحية فريدة بالإضافة إلي رجال الأعمال من كل بقاع العالم، وتقترب الإمارات كثيرا من خصائص المملكة العربية السعودية، خاصة وأن الفرق في التوقيت بين البلدين يعتبر بسيط جدا لا يتعدي الساعة الواحدة بينها، ففي الوقت الذي تكون فيها الساعة الثامنة صباحا في المملكة العربية السعودية تكون في نفس الوقت الساعة التاسعة صباحا في الإمارات العربية المتحدة.