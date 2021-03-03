شكرا لمتابعة خبر عن الربيعة: هيئة الصحة العامة ستعزز الوقاية ورفع الجاهزية للاستجابة لطوارئ الصحة العامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علق وزير الصحة، توفيق الربيعة، على قرار مجلس الوزراء بتحويل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها إلى هيئة عامة باسم هيئة الصحة العامة، والموافقة على الترتيبات التنظيمية لها.

وقدم وزير الصحة الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، محمد بن سلمان على موافقتهم على تحويل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها إلى هيئة الصحة العامة.

وأكد الوزير أن الهيئة ستعمل على حماية الصحة العامة من خلال تعزيز الوقاية ورفع الجاهزية للاستجابة لطوارئ الصحة العامة.