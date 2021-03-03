متحدث “الصحة”: هذه الفئة عليها ألا تأخذ لقاح كورونا

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كشف المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، عن الفئات التي يجب تحذيرها قبل الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.
وأوضح، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات كورونا، أن الفئات التي قد يكون هناك تحذير لها قبل أخذ اللقاحات هي تلك التي لديها تشخيص بإصابتها بحساسية مفرطة.
وأضاف أن هذه الفئات يكون لديهم حساسية شديدة، ما يضطرهم للحصول على حقنة الأبنفرين لإنقاذ حياتهم خلال دقائق عند إصابتهم بصدمة الحساسية المفرطة، موضحًا أن هذه الفئة عليها ألا تأخذ اللقاح.
Source akhbaar24.argaam
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