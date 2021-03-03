أمطار على مناطق عدة خلال 48 ساعة.. «الحصيني»: مصحوبة برياح مغبرة

توقع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر تكون خفيفة إلى متوسطة، تصاحبها رياح مغبرة على عدة مناطق بالمملكة خلال الـ«48» ساعة القادمة.

وقال الحصيني، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «مُتوقَّعٌ خلال الـ(48) ساعة القادمة من اليوم الأربعاء 19/7/1442هـ حتى ليلة الخميس 20/7/1442هـ –إن شاء الله– أمطارٌ متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة، على أجزاء من الوسطى والغربية والجنوبية والشرقية، مع رياح مغبرة يرافقها ارتفاع في الحرارة ثم انخفاض، بمعنى تذبذب في درجات الحرارة».

ومن جانبه، توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، اليوم الأربعاء، وتحد مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتتأثر بالحالة المناخية –وفق المركز الوطني للأرصاد– أجزاء من شمال ووسط المملكة، تمتد إلى منطقة نجران، وتكون السماء غائمة جزئيًّا تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية.

وتمتد إلى أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، وحائل، والحدود الشمالية، فيما يُتوقع تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

اقرأ أيضًا:

الحصيني يتوقع أجواء طقس «شهر مارس» في المملكة

الحصيني: موجة برد.. وانخفاض الحرارة من 3 إلى 8 درجات مئوية

سيول مرتقبة على 10 مناطق.. و«الحصيني»: ذروة الحالة «عطاء» اليوم