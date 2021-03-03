برعاية محمد بن سلمان.. انطلاق أعمال مؤتمر ترسيخ قيم الاعتدال والوسطية في جامعة الإمام

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

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انطلقت أعمال المؤتمر الدولي تحت رعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والذي يقام تحت عنوان “جهود المملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين وترسيخ قيم الاعتدال والوسطية”، وتنظمه جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

خدمة الإسلام:

وتأتي رعاية ولي العهد للمؤتمر، تأكيدًا على بيان منهج المملكة وجهودها في خدمة الإسلام والمسلمين، وتسليط الضوء على دورها في تعزيز قيم الوسطية والاعتدال ومبادئ الإسلام الحقة، ومحاربة الغلو والتطرف والإرهاب، ومد جسور التواصل مع الشخصيات العربية والإسلامية والعالمية المؤثرة لاطلاعهم على الصورة الحقيقية للمملكة.

رسالة السعودية:

ويسعى المؤتمر إلى إيصال رسالة المملكة الرامية لتحقيق الأمن والسلام في العالم أجمع، من خلال بيان ما تبذله المملكة لخدمة الإسلام والمسلمين، مستهدفةً بذلك جميع الفئات من المهتمين بحوار الثقافات والحضارات وأتباع الأديان.

وسخرت جامعة الإمام محمد بن سعود جميع جهودها لتنظيم المؤتمر، ونقل رسالة المملكة إلى العالم في هذا التوقيت الذي تواصل فيه جهودها لترسيخ القيم الإنسانية المشتركة، والتواصل الحضاري بين الثقافات، والجهود الدولية لتحقيق السلم والتعاون المشترك.



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