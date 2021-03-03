شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تفاصيل مشروع نظام يحدد "5 مليون ريال" كحد أعلى للدية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف عضو مجلس الشورى سلطان آل فارح، عن تفاصيل مشروع نظام جديد لتحديد الحد الأعلى للدية.

وقال آل فارح، أن مشروع النظام الذي ينتظر التصويت من قبل أعضاء مجلس الشورى، وضع مبلغ 5 مليون ريال كحد أعلى في المرة الأولى.

وأشار إلى أن مشروع النظام جاء بسبب المبالغة في الديات من قبل أولياء الدم والمجالس القبلية.

ولفت إلى أنه يتضمن 21 مادة، ويحدد الأطراف المعنية في القضية وطريقة المفاوضات ويضع عقوبات للحد من ارتكاب المخالفات، كما يضم عدة جهات منها وزارتا الداخلية والعدل، والنيابة العامة، والبنك المركزي، واللجنة الإسلامية والقضائية في المجلس.