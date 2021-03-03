شرطة الشرقية تتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية ومخالفات الذوق العام

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-03

متابعات الخليج 365 - الشرقية

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تابعت شرطة المنطقة الشرقية تطبيق الإجراءات الاحترازية ومخالفات الذوق العام بمدينة الدمام ومحافظة الخبر.

مخالفات للإجراءات الاحترازية:

وأظهر فيديو نشره سناب الداخلية، رصد العديد من المخالفات الخاصة بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ومنها عدم ارتداء الكمامة والمحافظة على التباعد الاجتماعي.

وشملت الجولة الميدانية لشرطة الشرقية كافة المواقع التي تقع تحت اختصاصها بهدف التأكد من التزام تعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية والتأكيد على المطاعم والمقاهي بتفعيل استخدام كاميرات المراقبة، ووضع لوحات تنبيهية توضح بأن المكان مراقب بالكاميرات، للتأكد من مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية، وتحرير المخالفات التي تستوجب العقوبة في حق غير الملتزمين.



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