شكرا لمتابعة خبر عن مجلس الوزراء يثمن كفاءة الدفاع الجوي في التصدي لتهديدات الحوثي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

ثمن مجلس الوزراء، كفاءة منظومة الدفاع الجوي في التصدي وإحباط التهديدات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، مجددا إدانة المملكة واستنكارها لاستمرار تلك الأعمال العدائية والإرهابية.

كما تابع المجلس، آخر مستجدات جائحة كورونا على النطاقين المحلي والدولي، ومجموعة من التقارير عن مراكز اللقاح الجديدة في مختلف المناطق، والتأكيد على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالتدابير الاحترازية.

جاء ذلك خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها (الثلاثاء)، عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.