الحصيني يتوقع أجواء طقس «شهر مارس» في المملكة

توقَّع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أجواء طقس شهر مارس الجاري في مناطق المملكة، والحالة المناخية خلال الـ «24» ساعة المقبلة.

وقال: إن الأجواء خلال الـ «24» ساعة المقبلة من المتوقع أن تكون معتدلة ومائلة للاعتدال على المنطقة الوسطى والشمالية والشرقية وشمال الغربية والمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية نهارًا، (بدءا من مساء اليوم وحتى غد الأربعاء).

وأضاف- عبر تويتر- أن سواحل مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة وجازان، من المتوقع أن تشهد أجواء من مائلة للحرارة إلى حارة نهارًا ومن معتدلة إلى لطيفة في ساعات الصباح الباكر.

وتابع «الحصيني»، أن مرتفعات مناطق: «مكة والمدينة، والباحة، وجازان، وعسير» تشهد أجواء معتدلة نهارًا ومائلة للبرودة إلى باردة ليلًا، وتشهد المنطقة الشرقية اعتدال الأجواء نهارًا ومائلة للبرودة في الصباح الباكر، مشيرًا إلى اختلاف درجات الحرارة في داخل المدن عن خارجها.

واستكمل: وجود سحب وأجواء غائمة جزئيا على إجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، ومن المتوقع هطول أمطار خفيفة، مع فرصة لتشكل سحب على مرتفعات الباحة وعسير وجازان وجنوب الطائف وكلما اتجهنا شرقا مع احتمال تشكل سحب ركامية رعدية تتسبب في هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة.

وحول خصائص شهر مارس المناخية قال الحصيني: إن ذلك الشهر ينقسم إلى ثلاثة أقسام يغلب على أوله خصائص الشتاء وعلى الثاني خصائص الربيع وعلى الأخير خصائص الصيف ويعد ذلك الشهر من مواسم الأمطار على معظم المناطق.

وتابع: إن مارس يدخل في ثلثه الأول شهر الربيع فعليا، وفي ثلثه الثاني يدخل فصل الربيع فلكيا، ويبدأ في ثلثه الثالث تكون بداية واضحة للربيع ويغلب فيه الاعتدال، وإن كانت تختلف مدن المملكة في ذلك وفق ارتفاعها وموقعها ولكن درجات الحرارة في المجمل تكون من حارة إلى مائلة للحرارة، وأحيانا تكون معتدلة حال هبوب رياح أصلها سيبيري.

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