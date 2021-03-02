انقطاع الإنترنت يربك حضن نجران

وقال حسين بن مهدي آل عقيل أحد مسؤولي ومنسوبي تعليم نجران إن الحي يئن منذُ فترة تحت وطأة ضعف الإنترنت وانقطاعه الدائمين مما يضع الطلاب في مأزق الحضور المنتظم بل وعدم قدرتهم على الدخول للحصص والمحاضرات على الوجه المطلوب، ومما يزيد الأمر تعقيداً انقطاع الإنترنت وضعفه خلال أداء هؤلاء الطلبة الاختبارات، كما أوضح عدد من سكان الحي أن العديد من أولياء الأمور اضطروا إلى الحجز لأبنائهم في شقق وفنادق خارج الحي بحثاً عن شبكة إنترنت يستطيعون من خلالها أداء الاختبارات.
وعقبت شركة stc حول انقطاع الإنترنت بحي الحضن قائلة: «نأمل بأن يتم منحنا فرصة لمعرفة ما يحدث وسنسعى لإرضائكم وتطييب خاطركم، وسنقوم في أسرع وقت بتقديم الحلول المناسبة متشرفين بخدمتكم».
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