السعودية اليوم / لبنان تسجل 3098 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بيروت 18 رجب 1442 هـ الموافق 2 مارس 2021 م واس

سجّلت لبنان 3098 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 296247، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 4805 وفيات بعد تسجيل 62 وفاة.

// انتهى //

22:36ت م

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بيروت 18 رجب 1442 هـ الموافق 2 مارس 2021 م واسسجّلت لبنان 3098 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 380019 إصابةً.وأشارت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 296247، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 4805 وفيات بعد تسجيل 62 وفاة.// انتهى //22:36ت م0244

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