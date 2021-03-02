شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. قصة مواطن اكتشف ثغرات أمنية في موقع وزارة الدفاع الأمريكية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدث الطالب عبدالعزيز المسفر، عن تفاصيل اكتشافه ثغرات أمنية في موقع وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون".

وقال عبدالعزيز المسفر خلال حواره ببرنامج " ياهلا ": " اكتشفت الثغرة قبل عدة أيام، ليكون بذلك ثالث أو رابع مواطن سعودي يكتشف ثغرة في " البنتاجون ".

وأوضح أنه استغل وقت الفراغ خلال جائحة كورونا في دراسة الاختراق والثغرات الأمنية، وتمكن بفضل شغفه بالتعلم والدورات التدريبية من تطوير موهبته وقدرته على اكتشاف الثغرات الأمنية.

وتابع أنه يطمح أن يكون متخصصًا ويضع بصمته في مجال الأمن السيبراني.