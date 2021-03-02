7 ملايين جرعة لقاح كورونا بدول الخليج.. والسعودية تتصدر حالات التعافي

أوضح مركز الإحصاء الخليجي، أنه تم منح أكثر من سبعة ملايين جرعة من لقاح كورونا بدول الخليج العربي، مشيرًا إلى أن السعودية تصدرت دول الخليج في نسبة تعافي من الفيروس بـ97.6 بالمائة.

وذكر المركز في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن إحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى أمس الاثنين «1 مارس 2021م» كانت كالتالي: بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة «1.392.121) بينما بلغ إجمالي حالات التعافي (1.332.962)، وبلغ إجمالي حالات الوفاة (11.108) وبلغ إجمالي عدد اللقاحات المعطاة (7.174.915).

وحول نسب التعافي من الفيروس، أوضح المركز أن السعودية تصدرت بنسبة 97.6 بالمائة، ثم الإمارات بـ97.0 بالمائة، والبحرين بـ94.0 بالمائة، وقطر بـ93.9 بالمائة، والكويت بـ93.8 بالمئة، وسلطنة عمان بـ93.6 بالمائة.

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