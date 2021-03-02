الحصيني: أمطار متفاوتة ورياح متربة على مناطق عدة.. الثلاثاء

توقّع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة الشدة وهبوب رياح متربة، على مناطق عدة، اليوم الثلاثاء.

وقال الحصيني في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه متوقع هطول أمطار متفاوتة على أجزاء من مرتفعات الباحة وعسير وجازان وشرقها.

وأضاف أن السحب تتواجد على أجزاء من منطقة الرياض «بما فيها العاصمة»، وكذلك المنطقة الشرقية؛ لتصبح الأجواء غائمة جزئيًا، وقد تهطل بعض الأمطار الخفيفة.

وأشار الحصيني إلى هبوب ورياح مغبرة على جنوبي منطقتي الرياض والشرقية، وبين ينبع وجدة.

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الثلاثاء، نشاطًا للرياح السطحية على مناطق: الرياض والشرقية ونجران، قد تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، فيما تكون سماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية.

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