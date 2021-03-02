السعودية اليوم / ثوران بركانين في إندونيسيا



جاكرتا 18 رجب 1442 هـ الموافق 02 مارس 2021 م واس

ثار بركانان في جزيرتي سومطرة وجاوة الإندونيسيتين اليوم، مما تسبب في ارتفاع الرماد إلى السماء والمواد البركانية الساخنة على منحدراتهما.

وأوضح مركز أبحاث الكوارث الجيولوجية في إندونيسيا أن جبل سينابونج في جزيرة سومطرة أطلق عمودًا من الرماد بارتفاع 5000 متر في الهواء، وقذف حممًا بركانية أسفل منحدراته، فيما واصل جبل ميرابي وسط جزيرة جاوة نشاطه البركاني، إذ قذف حممًا بركانية على بعد كيلومترين تقريبًا أسفل المنحدر الجنوبي الغربي.

ولم ترد تقارير فورية عن سقوط ضحايا بشرية أو أضرار مادية جراء ثوران البركانين.

وتقع إندونيسيا على منطقة الحزام الناري في المحيط الهادئ، وهي منطقة معروفة بالاضطرابات الزلزالية، وتضم نحو 128 بركانًا نشطًا.

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09:21ت م

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