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قالت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أنه لا يشترط لون محدد للحجاب بالنسبة للمواطنات في صورة بطاقة الهوية الوطنية.
وقالت الأحوال المدنية : ” لا يشترط لون، ويلزم أن تكون بالملابس المدنية للمملكة” وتابعت : ” لا يجوز أن تكون بالملابس المهنية وخالية من أي زينة مع تغطية شعر الرأس والعنق “.
جاء ذلك رداً على مواطنة وجهت سؤالاً على حساب خدمة العملاء للأحوال المدنية بتويتر قائلةً: ” هل هو مسموح للنساء التصوير بحجاب أبيض او فاتح اللون؟ ” .
Source slaati
كانت هذه تفاصيل خبر الأحوال المدنية توضح ” هل الحجاب الملون مسموح في بطاقة الهوية الوطنية؟ “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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