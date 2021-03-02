︎ : .

أعلن برنامج حساب المواطن، أمس (الإثنين)، صدور نتائج الأهلية للدورة الـ40 لشهر مارس 2021. وأوضح البرنامج أنه يمكن للمستفيدين للتحقق من الأهلية، من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية للبرنامج على الرابط. Source akhbaar24.argaam





كانت هذه تفاصيل خبر “حساب المواطن” يعلن صدور نتائج الأهلية لدفعة شهر مارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.