يُدين الهجوم الحوثي.. البنتاجون يؤكد تقدم العلاقات العسكرية "الأمريكية السعودية"

محمد الفلاح - يدين الهجوم الحوثي.. البنتاجون يؤكد تقدم العلاقات العسكرية الأمريكية السعودية

الثلاثاء 2 مارس 2021

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون، الاثنين، الالتزام مجددا بدعم السعودية كشريك استراتيجي، مؤكدة أن العلاقات العسكرية الأمريكية السعودية في تقدم.



وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي للصحفيين، إن السعودية لديها الحق في الدفاع عن نفسها "ولدينا التزامات تجاهها".

في سياق آخر، أوضح البنتاجون أن ضربة نفذتها الولايات المتحدة في سوريا الأسبوع الماضي أسفرت عن مقتل عنصر بميليشيا موالية لإيران وإصابة اثنين آخرين.

وقال المتحدث باسم الوزارة "سنواصل عملية التقييم، كما تعلمون، وإذا طرأ تغيير فسوف نخطركم بالتأكيد".

إدانة أمريكية للهجوم الحوثي

كانت الولايات المتحدة قد دانت بشدة هجمات ميليشيات الحوثي على المدنيين في السعودية، مؤكدة التزامها بشراكتها الاستراتيجية مع المملكة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، الأحد، إن هجمات الحوثي لا تهدد المدنيين فحسب بل سلام اليمن واستقراره.

كما أضافت أن واشنطن ملتزمة بدعم السعودية في مواجهة هجمات الميليشيات المدعومة من إيران.

وأوضحت أن على الحوثيين الانخراط في جهود المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفثس، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينغ لتحقيق السلام في اليمن.