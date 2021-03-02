شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة مكة: القبض على 5 أشخاص ارتكبوا سرقة 8 صيدليات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صرّح المتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على مُقِيمَين من الجنسية اليمنية ومقيم من الجنسية السودانية، وآخرَين من مخالفي أمن الحدود من ذات الجنسيتين، أعمارهم بين العقدين الثاني والخامس، ارتكبوا سرقة (8) صيدليات بمواقع مختلفة و(3) مركبات استخدمت في جرائمهم، وتمت استعادة المركبات المسروقة، وجرى إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

