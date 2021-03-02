شكرا لقرائتكم خبر «تكافل» تبدأ تسجيل الطلاب في برامجها للعام المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت مؤسسة تكافل الخيرية تسجيل طلاب وطالبات التعليم العام لذوي الحاجة المادية للعام المقبل 1442 / 1443هـ عن طريق مدارس التعليم العام المشمولة بنظام تكافل، اعتبارا من أمس الأول حتى 5 شعبان من العام الحالي.

وأكد أمين عام المؤسسة الدكتور محمد العقيلي أن المؤسسة تحظى بدعم واهتمام مستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، حيث يهدف هذا الدعم إلى سد احتياجات الطلاب والطالبات المحتاجين في مدارس التعليم العام في المملكة بما يدعم نجاحهم واستمرار تحصيلهم الدراسي وتنمية مهاراتهم الشخصية؛ ليكونوا لبنة صالحة في خدمة الوطن وتعزيز التنمية المجتمعية.

يذكر أن التسجيل لهذا البرنامج يتم من خلال لجان تكافل في المدارس التي تقوم بدورها بحصر الطلاب المحتاجين في المدارس وتسجيلهم في نظام تكافل، ومن ثم تعمد المؤسسة إلى تطبيق شروط الاستحقاق من خلال معالجة بيانات الطلاب وأولياء أمورهم حسب بياناتهم الرسمية المسجلة في وزارة التعليم ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية ووزارة التجارة والمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ووزارة العدل، إضافة إلى تقييم المدرسة للجانب الاجتماعي للطالب وأسرته.

وتهدف المؤسسة من هذا البرنامج وغيره من البرامج النوعية الأخرى إلى دعم الطلاب المحتاجين وإزالة ما قد يواجههم من عوائق اجتماعية تحول بينهم وبين الحصول على تعليم متميز، ليكونوا أفرادا منتجين وناجحين في المستقبل، وتقدم المؤسسة خدماتها لنحو 400 ألف طالب وطالبة على مستوى المملكة.

وتدعو المؤسسة الطلبة المستفيدين أو المستحقين لدخول منصة بوابة الطلاب بموقع تكافل للاطلاع على الفرص والبرامج المتاحة لهم ويمكنهم التعرف على حالة الاستحقاق وأسباب الاستبعاد.