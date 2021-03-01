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السعودية اليوم / جنوب أفريقيا تخفف القيود بعد التراجع في عدد إصابات كورونا

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بريتوريا 17 رجب 1442 هـ الموافق 1 مارس 2021 م واس
أعلنت جنوب أفريقيا تخفيف القيود الصارمة المفروضة لاحتواء فيروس ، والانتقال من درجة التأهب الثالثة إلى الأولى، بعد تراجع هائل في أعداد الإصابات اليومية.
وقال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، إنّ تخفيف القيود يبدأ ابتداءً من منتصف الليل، ويتيح استئناف غالبية الأنشطة الاقتصادية في البلاد، الساعية إلى إعادة بناء اقتصادها المتضرّر بشدّة جرّاء الجائحة، منوهاً أنه بات بإمكان البلاد أن تُخفّف بعضاً من القيود المفروضة على التنقّل والأنشطة الاقتصاديّة، مؤكّداً أنّ هذا الأمر سيتمّ بحذر.
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22:41ت م
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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