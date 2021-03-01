

بريتوريا 17 رجب 1442 هـ الموافق 1 مارس 2021 م واس

أعلنت جنوب أفريقيا تخفيف القيود الصارمة المفروضة لاحتواء فيروس

وقال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، إنّ تخفيف القيود يبدأ ابتداءً من منتصف الليل، ويتيح استئناف غالبية الأنشطة الاقتصادية في البلاد، الساعية إلى إعادة بناء اقتصادها المتضرّر بشدّة جرّاء الجائحة، منوهاً أنه بات بإمكان البلاد أن تُخفّف بعضاً من القيود المفروضة على التنقّل والأنشطة الاقتصاديّة، مؤكّداً أنّ هذا الأمر سيتمّ بحذر.

// انتهى //

22:41ت م

0251



بريتوريا 17 رجب 1442 هـ الموافق 1 مارس 2021 م واسأعلنت جنوب أفريقيا تخفيف القيود الصارمة المفروضة لاحتواء فيروس كورونا ، والانتقال من درجة التأهب الثالثة إلى الأولى، بعد تراجع هائل في أعداد الإصابات اليومية.وقال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، إنّ تخفيف القيود يبدأ ابتداءً من منتصف الليل، ويتيح استئناف غالبية الأنشطة الاقتصادية في البلاد، الساعية إلى إعادة بناء اقتصادها المتضرّر بشدّة جرّاء الجائحة، منوهاً أنه بات بإمكان البلاد أن تُخفّف بعضاً من القيود المفروضة على التنقّل والأنشطة الاقتصاديّة، مؤكّداً أنّ هذا الأمر سيتمّ بحذر.// انتهى //22:41ت م0251

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جنوب أفريقيا تخفف القيود بعد التراجع في عدد إصابات كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.