17 مليار دولار مساعدات السعودية لليمن في 5 سنوات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

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يأتي تعهد المملكة العربية السعودية بتقديم مبلغ 430 مليون دولار أمريكي لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة لدعم اليمن لعام 2021م استمرارًا لجهودها في دعم العمل الإنساني في اليمن وفي غيره من المناطق التي تحتاج مساعدات إنسانية وإغاثية عاجلة حول العالم.

حجم المساعدات السعودية إلى اليمن

وبلغ حجم المساعدات المقدمة من المملكة لليمن خلال 5 سنوات 17 مليارًا و300 ألف دولار أمريكي، شملت دعم البنك المركزي اليمني بمبلغ مليارَي دولار أمريكي، إضافة إلى مساعدات مقدمة للأشقاء اليمنيين داخل المملكة بمبلغ 8 مليارات و133 مليون دولار، ومساعدات للحكومة اليمنية بمبلغ 199 مليون دولار، ومساعدات في المجالات التنموية بمبلغ 296 مليون و742 ألف دولار، فضلًا عن تقديم 3 مليارات و500 مليون دولار عبر المركز شملت المشاريع والبرامج المتنوعة.

التزام السعودية بدعم اليمن مستمر

كما أن المملكة كانت ولا تزال ملتزمة بأداء دورها الإنساني في التخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق، وتقديم المساعدات الإغاثية والعلاجية العاجلة للمتضررين والمصابين، من خلال خطط الاستجابة منذ عام 2018 وحتى اليوم.

وتهدف المنحة السعودية، المقدمة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، إلى تلبية الاحتياجات والخدمات الأساسية للمواطنين اليمنيين، بالتعاون مع الهيئات والمنظمات الإنسانية والإغاثية الدولية المتخصصة.

كورونا ضاعف معاناة اليمن الصحية والاقتصادية

يواجه اليمن أزمة إنسانية كبيرة، بسبب المعاناة الصحية والاقتصادية من جراء جائحة كوفيد – 19، وما تقوم به المليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران من تصعيد كبير في اليمن وبالأخص محافظة مأرب التي كانت ملاذًا آمنًا للنازحين في اليمن، ولم تكتفِ بذلك بل صعدت عملها الإرهابي لتهدد دول الجوار.

ويعكس حجم المشروعات الإغاثية التي نفذتها المملكة في اليمن بقيمة 3 مليارات و500 مليون دولار، عن طريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مدى التزام المملكة بدعم وإغاثة الشعب اليمني الشقيق حيث بلغ عدد المشاريع والبرامج المختلفة حتى شهر فبراير الماضي 575 مشروعًا.

مشروعات مركز الملك سلمان للإغاثة

كما شملت المساعدات المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للأشقاء في اليمن تقديم مساعدات للحكومة اليمنية بمبلغ 199 مليون دولار، ولم يقتصر دعم المملكة للشعب اليمني على المقيمين داخل اليمن فقط، بل امتد لدعم الأشقاء اليمنيين داخل المملكة، حيث بلغ حجم المساعدات المقدمة لهم 8 مليارات و133 مليون دولار.

منحة البنك المركزي

وحافظت السعودية على الاقتصاد اليمني من خلال الدعم الذي قدمته للبنك المركزي اليمني، والبالغة مليارَي دولار، لدعم سعر صرف الريال اليمني، وتعزيز القدرات الاقتصادية لليمن.

كما أن السعودية تقدم المساعدة الإغاثية والإنسانية لجميع أبناء الشعب اليمني الشقيق دون تمييز في كافة المجالات الصحية والبيئية والتنموية، ومن أمثلة ذلك دعم مستشفى السلام السعودي بصعدة، والمستشفى السعودي في حجة.

وأقرت السعودية معاملة الأشقاء اليمنيين الموجودين فيها كزائرين، ويسّرت تصحيح أوضاع ما يزيد على نصف مليون يمني، وسمحت لهم بالعمل، للمساهمة في دعم الاقتصاد اليمني عبر الحوالات البنكية.

برامج الدعم المجتمعي

وتساعد برامج الدعم المجتمعي المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الأسر اليمنية المستفيدة على الاعتماد على الذات، وتوفير الحياة الكريمة، وبالتالي تقليل الاعتماد على المساعدات الإنسانية والاستفادة من الموارد المحلية واستثمارها وتنميتها في مجالات مختلفة منها: كفالة وتأهيل الأيتام، التمكين الاقتصادي للصيادين، دعم الأسر المنتجة، تقديم المساعدة للمزارعين

والمملكة حريصة على أمن واستقرار اليمن والمنطقة، وتدعم جميع الجهود الرامية للوصول إلى حل سياسي مستدام في اليمن وفق المرجعيات الثلاث والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216، وبما يضمن المحافظة على وحدة وسلامة اليمن وشعبه الشقيق.



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