السعودية اليوم / بيئة طريف تطلق حملة لتطعيم الماشية ضد مرض الحمى القلاعية



طريف 17 رجب 1442 هـ الموافق 01 مارس 2021 م واس

أطلق مكتب وزارة البيئة والمياه والزارعة بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية اليوم، حملة لتطعيم الأبقار والأغنام والماعز ضد الحمى القلاعية ،التي تهدف إلى الارتقاء بمجالي إنتاج وإكثار الثروة الحيوانية بالمملكة والحد من انتشار هذا المرض الوبائي والسيطرة عليه؛ وذلك لتفادي الخسائر الاقتصادية التي قد تنتج بسبب الإصابة ،وتستمر الحملة شهرين.

ودعا مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة، مربي الماشية إلى ضرورة المبادرة بتسجيل موعد لتطعيم الماشية ضد مرض الحمى القلاعية، وتقديم طلب موعد تحصين عن طريق "منصة أنعام" والتعاون مع الفرق المختصة بالتطعيم ضد مرض الحمى القلاعية كونها من الأمراض الشديدة العدوى بين الحيوانات ، وذلك حفاظاً على مالديهم من ماشية ،وحفاظاً على الثروة الحيوانية بالمملكة ، مؤكدا أهمية هذه الحملة في التقليل من معدلات الإصابات والنفوق في الحيوانات المستهدفة عبر زيادة نسبة المناعة لها ضد هذه الأمراض ما يقلل من استخدام الأدوية والمضادات الحيوانية.

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21:31ت م

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