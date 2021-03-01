السعودية اليوم / إيطاليا تسجل 246 وفاة جراء كورونا مع تسارع وتيرة العدوى



روما 17 رجب 1442 هـ الموافق 1 مارس 2021 م واس

سجلت إيطاليا 246 وفاة مرتبطة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الإيطالية إلى أن إجمالي حصيلة الإصابات في البلاد بلغت 2938371 حالةً بعد تشخيص 13114 إصابةً جديدة قفزت نسبتها إلى 7ر7 في المئة من الفحوصات اليومية مقابل 8ر6 في المئة بالأمس.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي المصابين الذين تماثلوا للشفاء بلغ 2416093 متعافياً بعد شفاء 10894 مصاباً جديداً من الفيروس.

// انتهى //

21:30ت م

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روما 17 رجب 1442 هـ الموافق 1 مارس 2021 م واسسجلت إيطاليا 246 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالي الوفيات 97945 وفاةً في ظل تسارع وتيرة العدوى وزيادة معدلات الإصابة اليومية.وأشارت وزارة الصحة الإيطالية إلى أن إجمالي حصيلة الإصابات في البلاد بلغت 2938371 حالةً بعد تشخيص 13114 إصابةً جديدة قفزت نسبتها إلى 7ر7 في المئة من الفحوصات اليومية مقابل 8ر6 في المئة بالأمس.وأوضحت الوزارة أن إجمالي المصابين الذين تماثلوا للشفاء بلغ 2416093 متعافياً بعد شفاء 10894 مصاباً جديداً من الفيروس.// انتهى //21:30ت م0234

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