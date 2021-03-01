السعودية اليوم / الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين تعقد جمعيتها العمومية للعام 2021م



الرياض 17 رجب 1442 هـ الموافق 01 مارس 2021 م واس

عقدت الجمعية

وأشار معاليه خلال الاجتماع إلى اهتمام الحكومة الرشيدة بمهنة المراجعة الداخلية لدورها الفاعل ومساهمتها في المنظومة الرقابية للقطاعين الحكومي والخاص .

من جانبه استعرض المدير التنفيذي للجمعية السعودية للمراجعين الداخليين عبدالله بن صالح الشبيلي جدول الأعمال الذي اشتمل على إقرار القوائم المالية لعام 2018، والموافقة على النظام الداخلي واللائحة المالية واللائحة الإدارية، وتعيين محاسب قانوني للجمعية للفترات 2019و 2020و 2021م، بالإضافة إلى الموافقة على الخطة الإستراتيجية 2021-2025 .

كما جرى خلال الاجتماع استعراض موجز لحوكمة الجمعية تضمنت النظام الداخلي واللوائح المالية و اللوائح الإدارية، بالإضافة إلى موجز عن الخطة الإستراتيجية للجمعية .

الجدير بالذكر أن الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين تهدف إلى تطوير مهنة المراجعة الداخلية في المملكة، لتعزيز وتفعيل الدور الرقابي في المنشآت ومواكبةً للتطورات التي تشهدها المملكة.

// انتهى //

18:29ت م

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الرياض 17 رجب 1442 هـ الموافق 01 مارس 2021 م واسعقدت الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين اليوم عبر الاتصال المرئي جمعيتها العمومية للعام 2021م، برئاسة معالي الدكتور رئيس الديوان العام للمحاسبة ورئيس مجلس إدارة الجمعية حسام بن عبدالمحسن العنقري ، بحضور أعضاء مجلس الإدارة وعدد من أعضاء الجمعية العمومية.وأشار معاليه خلال الاجتماع إلى اهتمام الحكومة الرشيدة بمهنة المراجعة الداخلية لدورها الفاعل ومساهمتها في المنظومة الرقابية للقطاعين الحكومي والخاص .من جانبه استعرض المدير التنفيذي للجمعية السعودية للمراجعين الداخليين عبدالله بن صالح الشبيلي جدول الأعمال الذي اشتمل على إقرار القوائم المالية لعام 2018، والموافقة على النظام الداخلي واللائحة المالية واللائحة الإدارية، وتعيين محاسب قانوني للجمعية للفترات 2019و 2020و 2021م، بالإضافة إلى الموافقة على الخطة الإستراتيجية 2021-2025 .كما جرى خلال الاجتماع استعراض موجز لحوكمة الجمعية تضمنت النظام الداخلي واللوائح المالية و اللوائح الإدارية، بالإضافة إلى موجز عن الخطة الإستراتيجية للجمعية .الجدير بالذكر أن الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين تهدف إلى تطوير مهنة المراجعة الداخلية في المملكة، لتعزيز وتفعيل الدور الرقابي في المنشآت ومواكبةً للتطورات التي تشهدها المملكة.// انتهى //18:29ت م0198

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