السعودية اليوم / وفد الشورى يزور مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة



جدة 17 رجب 1442 هـ الموافق 01 مارس 2021 م واس

قام وفد لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة هزاع بن بكر القحطاني بزيارة اليوم, لمطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، يرافقهم مساعد الرئيس التنفيذي للعمليات بالهيئة العامة للطيران المدني المهندس سليمان بن أحمد البسام, ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة وعددٌ من المسؤولين في الهيئة والمطار.

وتأتي الزيارة في إطار اهتمام لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى في الوقوف على أبرز المشروعات التي تمت في مجال تطوير البنى التحتية للمطارات، واستجابة لدعوة معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ومعالي رئيس الهيئة الأستاذ عبدالهادي بن أحمد المنصوري، في قيام اللجنة بزيارة مطارات المملكة الدولية والداخلية للوقوف على أبرز المرافق والخدمات والمشاريع الرامية لتطوير البنى التحتية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمسافرين، نظراً لإيمان الهيئة بالدور الكبير لمجلس الشورى في دعم مسيرة النماء والحراك الدؤوب الذي تشهده المملكة.

وفي مستهل الزيارة قدم المسؤولون في الهيئة والمطار عرضًا عن مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة، وشرحًا موجزًا عن المناطق التشغيلية في المطار وما تحويه صالات المطار من تقنيات وخدمات.

وتفقد الوفد جاهزية القطار الداخلي للمسافرين “منطقةAPM” بمطار الملك عبد العزيز الدولي، الذي يحقق الانسيابية في تنقل المسافرين داخل صالة السفر، كما اطلعو على مركز مراقبة العمليات والتحكم الذي يهدف إلى التنسيق بين الجهات العاملة في المطار، كما زار الوفد مركز الأحمال، ومراكز البيانات، ومركز المراقبة والتحكم الأمني في المطار، ومحطة قطار الحرمين بمطار الملك عبدالعزيز الدولي التي تربط الحجاج والمعتمرين المسافرين عبر المطار مباشرة بالحرمين الشريفين، للمساهمة في تسهيل تنقلات الحجاج والمعتمرين.

كما شملت الزيارة الاطلاع على مركز النقل الذي يشكل نقطة تجمع للمسافرين والمستقبلين لهم عبر المطار، ويوسع آفاق التنقل للمسافر.

وأشاد رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى هزاع القحطاني بما تم الاطلاع عليه خلال الزيارة الذي يوضح جودة البنى التحتية الموجودة في المملكة، مؤكداً أن ذلك يأتي انطلاقا من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للارتقاء بالخدمات التي تقدم للمواطنين والزوار.

وأكد أن مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة سيحقق نقلة نوعية على مستوى المطارات في المملكة العربية

كما طرح الوفد عددًا من الاستفسارات المتعلقة بالخدمات المقدمة للمسافرين للمسؤولين بالمطار.

وضم وفد لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بالمجلس: نائب رئيس اللجنة الدكتور متعب المطيري، والدكتور خيران رجب، وبندر عسيري، والدكتورة لطيفة العبد الكريم، وأسامه الخياري، والدكتور عبد العزيز الجلعود، والدكتور عيسى العتيبي، والدكتور هتان تمراز، والدكتور هشام الفارس.

مما يذكر أن مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، يعد مشروعاً تنموياً رائداً سيسهم في تطوير الحركة الجوية في المملكة، وسيستوعب النمو المتزايد في حركة الطيران في المنطقة، حيث تم تصميم المطار الجديد على أعلى المعايير التي تركز على تقديم خدمات متقدمة للمسافرين وضيوف الرحمن من معتمرين وحجاج باستخدام وسائل التقنية الحديثة.

// انتهى //

18:23ت م

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جدة 17 رجب 1442 هـ الموافق 01 مارس 2021 م واسقام وفد لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة هزاع بن بكر القحطاني بزيارة اليوم, لمطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، يرافقهم مساعد الرئيس التنفيذي للعمليات بالهيئة العامة للطيران المدني المهندس سليمان بن أحمد البسام, ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة وعددٌ من المسؤولين في الهيئة والمطار.وتأتي الزيارة في إطار اهتمام لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى في الوقوف على أبرز المشروعات التي تمت في مجال تطوير البنى التحتية للمطارات، واستجابة لدعوة معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ومعالي رئيس الهيئة الأستاذ عبدالهادي بن أحمد المنصوري، في قيام اللجنة بزيارة مطارات المملكة الدولية والداخلية للوقوف على أبرز المرافق والخدمات والمشاريع الرامية لتطوير البنى التحتية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمسافرين، نظراً لإيمان الهيئة بالدور الكبير لمجلس الشورى في دعم مسيرة النماء والحراك الدؤوب الذي تشهده المملكة.وفي مستهل الزيارة قدم المسؤولون في الهيئة والمطار عرضًا عن مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة، وشرحًا موجزًا عن المناطق التشغيلية في المطار وما تحويه صالات المطار من تقنيات وخدمات.وتفقد الوفد جاهزية القطار الداخلي للمسافرين “منطقةAPM” بمطار الملك عبد العزيز الدولي، الذي يحقق الانسيابية في تنقل المسافرين داخل صالة السفر، كما اطلعو على مركز مراقبة العمليات والتحكم الذي يهدف إلى التنسيق بين الجهات العاملة في المطار، كما زار الوفد مركز الأحمال، ومراكز البيانات، ومركز المراقبة والتحكم الأمني في المطار، ومحطة قطار الحرمين بمطار الملك عبدالعزيز الدولي التي تربط الحجاج والمعتمرين المسافرين عبر المطار مباشرة بالحرمين الشريفين، للمساهمة في تسهيل تنقلات الحجاج والمعتمرين.كما شملت الزيارة الاطلاع على مركز النقل الذي يشكل نقطة تجمع للمسافرين والمستقبلين لهم عبر المطار، ويوسع آفاق التنقل للمسافر.وأشاد رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى هزاع القحطاني بما تم الاطلاع عليه خلال الزيارة الذي يوضح جودة البنى التحتية الموجودة في المملكة، مؤكداً أن ذلك يأتي انطلاقا من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للارتقاء بالخدمات التي تقدم للمواطنين والزوار.وأكد أن مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة سيحقق نقلة نوعية على مستوى المطارات في المملكة العربية السعودية والمنطقة، موضحاً الأهمية الإستراتيجية التي يمثلها المطار كونه الوجهة الرئيسة للحجاج والمعتمرين من مختلف قارات العالم.كما طرح الوفد عددًا من الاستفسارات المتعلقة بالخدمات المقدمة للمسافرين للمسؤولين بالمطار.وضم وفد لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بالمجلس: نائب رئيس اللجنة الدكتور متعب المطيري، والدكتور خيران رجب، وبندر عسيري، والدكتورة لطيفة العبد الكريم، وأسامه الخياري، والدكتور عبد العزيز الجلعود، والدكتور عيسى العتيبي، والدكتور هتان تمراز، والدكتور هشام الفارس.مما يذكر أن مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، يعد مشروعاً تنموياً رائداً سيسهم في تطوير الحركة الجوية في المملكة، وسيستوعب النمو المتزايد في حركة الطيران في المنطقة، حيث تم تصميم المطار الجديد على أعلى المعايير التي تركز على تقديم خدمات متقدمة للمسافرين وضيوف الرحمن من معتمرين وحجاج باستخدام وسائل التقنية الحديثة.// انتهى //18:23ت م0194

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