السعودية اليوم / مدارس تعليم الرياض تشارك في الاحتفاء بـ"اليوم العالمي للدفاع المدني"



الرياض 17 رجب 1442 هـ الموافق 01 مارس 2021 م واس

تشارك إدارة التعليم بمنطقة الرياض في الاحتفاء بـ"اليوم العالمي للدفاع المدني", الذي يحمل شعار "يد تبني ويد تحمي".

وأوضح مدير التعليم حمد الوهيبي, أن تفعيل هذا اليوم يأتي لرفع الوعي لدى طلاب وطالبات مدارس التعليم في جوانب السلامة وتحقيق شعارها، وتقديراً لجهود رجال الدفاع المدني وتضحياتهم في خدمة وطنهم.

وتم توجيه جميع المدارس في المنطقة بتفعيل الاحتفاء بهذه المناسبة من خلال تخصيص وقت من الحصة الأولى للتعريف بجهود الدفاع المدني المهمة، وتوجيه الطلاب والطالبات بمتابعة النشرات التوعوية التي يقدمها الدفاع المدني في حساباته الرسمية عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

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17:48ت م

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