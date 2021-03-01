السعودية | السعودية تتعهد بتقديم 430 مليون دولار لدعم اليمن

شكرا لقرائتكم السعودية تتعهد بتقديم 430 مليون دولار لدعم اليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في افتتاح مؤتمر المانحين لليمن برعاية الأمم المتحدة، أعلن المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة عبد الله الربيعة، الإثنين، تعهد السعودية بـ 430 مليون دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن.

وقال في كلمته أمام ممثلين عن نحو 100 دولة وجهة مانحة عبر الشاشة، أن السعودية دأبت على تقديم مساعداتها للمجتمعات المحتاجة دون تمييز.

كما أوضح أن السعودية تصدرت قائمة الدول المانحة لليمن.

وقال إن ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران تهدد مأرب التي تعتبر ملاذ النازحين.

مساعدات دول الجوار خففت الأزمة الإنسانية

من جانبه، أعلن أنتونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، الاثنين، أن الوضع الإنساني في اليمن في أسوأ حالاته.

وقال في كلمته، "مساعدات دول جوار لليمن ساهمت في تخفيف الأزمة الإنسانية"، مضيفاً "نحتاج أكثر من 3 مليارات دولار لمساعدة اليمن ووقف المجاعة".

نداء عالمي

وأطلقت الأمم المتحدة نداء عالميا الاثنين، لتمويل استجابتها للأزمة الإنسانية في اليمن، حيث تسبب أكثر من ست سنوات من الحرب في أسوأ كارثة إنسانية في العالم.

وبدأت حرب اليمن عام 2014 عندما استولى الحوثيون المدعومون من إيران على العاصمة صنعاء وجزء من شمال البلاد.

كما أودى الصراع بحياة نحو 130 ألف شخص ونتج عنه أسوأ كارثة إنسانية في العالم، ونزح 4 ملايين يمني من منازلهم.

وكانت الامم المتحدة والمنظمات الاغاثية جمعت العام الماضي 1,9 مليار دولار من أصل 3,4 مليارات دولار كان يحتاجها البلد الفقير.

وأدّى نقص التمويل في 2020 إلى وقف 15 من 41 برنامجا إنسانيا رئيسيا في اليمن، حسبما أفادت الأمم المتحدة في نهاية أيلول/سبتمبر الماضي، فيما تراجعت نسبة توزيع المواد الغذائية وأُوقفت الخدمات الصحية في أكثر من 300 مرفق صحي.