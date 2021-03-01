شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف التأشيرات إلى الولايات المتحدة في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعلنت سفارة الولايات المتحدة في المملكة عن إعادة فتح خدمات التأشيرات الروتينية لغير المهاجرين بأعداد محدودة في الرياض وجدة والظهران.

وقالت السفارة عبر موقعها الرسمي انه يمكن للمسافرين جدولة المواعيد لمجموعة فئات التأشيرة عبر الإنترنت. مشيرة انه نظرًا لتدابير الوقاية من COVID-19 ، فإن مواعيد التأشيرة محدودة للغاية وقابلة للتغيير. ويتطلب من المتقدمين للحصول على التأشيرة جدولة المواعيد فقط عندما يكونون قد وضعوا خطط سفر مؤقتة.