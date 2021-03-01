أخبار السعودية اليوم.. «الحرس الوطني» تحدد آخر موعد لتحديث بيانات المتقدمين السابقين للتجنيد.. ومصادر تكشف موعد واشتراطات تسجيل الطلبة بنظام تكافل

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الأحد الموافق 28 فبراير 2021م منها: بدء العمل بـ«تصحيح أوضاع مخالفي التستر»، و«الحرس الوطني» تحدد آخر موعد لتحديث بيانات المتقدمين السابقين للتجنيد، و مصادر تكشف موعد تسجيل الطلبة بنظام تكافل.. وتحدد الاشتراطات اللازمة

بدء العمل بـ«تصحيح أوضاع مخالفي التستر».. والجهات الحكومية تتفاعل بـ«تغريدات فارغة»

أعلن وزير التجارة، ووزير الإعلام المكلف، ماجد القصبي، بدء العمل بلائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر.

مصادر «عاجل» تكشف موعد تسجيل الطلبة بنظام تكافل.. وتحدد الاشتراطات اللازمة

كشفت مصادر «عاجل»، عن أن وزارة التعليم أصدرت تعميمًا «مهمًا وعاجلًا» وجّهته إلى جميع المدارس الحكومية «بنين وبنات» بشأن فتح التسجيل لحالات الطلاب والطالبات المشمولين بنظام تكافل على النظام الإلكتروني، والذي يبدأ في الأسبوع السابع من الفصل الدراسي من كل عام.

«الحرس الوطني» تحدد آخر موعد لتحديث بيانات المتقدمين السابقين للتجنيد

حدّدت وزارة الحرس الوطني، يوم الثلاثاء المقبل، كآخر موعد لتحديث بيانات المتقدمين السابقين للتجنيد عبر البوابة الإلكترونية.

«الجوازات» تعلن إطلاق «هوية مقيم الرقمية» وتكشف مميزاتها

أعلنت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأحد، إطلاق «هوية مقيم الرقمية»، على تطبيق «أبشر أفراد»، مؤكدة أنها تسهم في تسهيل عملية التحقق من هوية حامليها حال عدم وجود أصل الهوية.

«الأرصاد» عن طقس الإثنين: أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة على 7 مناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة الإثنين، على 7 مناطق، تحد من مدى الرؤية الأفقية.

شرطة مكة: الإطاحة بستة مقيمين اعترضوا مركبة إحدى المؤسسات وسلبوا 649 ألف ريال

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، القبض على 6 مقيمين من الجنسية الباكستانية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس، ارتكبوا جريمة سلب مبلغ مالي وقدره «649» ألف ريال.

«التقاعد» توضح شروط وخطوات تغيير حالة المستفيد

حددت المؤسسة العامة للتقاعد نحو 6 خطوات للإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على حالة المستفيد إلكترونيًّا، مع التحقق من صحة الإبلاغ عن طريق الربط الإلكتروني مع وزارة الصحة ووزارة العدل.

«الصحة» تدشن خدمة التطعيم ضد كورونا داخل السيارة في 4 مناطق

دشنت وزارة الصحة، خدمة التطعيم ضد فيروس كورونا داخل السيارة في الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، أبها.

«الجوزات» توضح آلية تمديد تأشيرة الزيارة العائلية إلكترونيًّا

حددت المديرية العامة للجوزات آلية تمديد تأشيرة الزيارة العائلية إلكترونيا عبر منصة أبشر.

«البلديات» تعلن إغلاق 266 محلًا مخالفًا لإجراءات كورونا خلال يوم واحد

شددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في المطاعم والأسواق المركزية والمراكز التجارية ونقاط البيع لحماية المواطنين والمقيمين من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد ورفع مستوى الالتزام بمعايير وبرامج الصحة العامة والنظافة؛ لضمان سلامة الأغذية والحد من انتشار الفيروس.

4 اشتراطات يجب توفرها في السكن الجماعي لتفادي تطبيق الغرامات

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بدء تسيير جولات رقابية على السكن الجماعي للأفراد وتطبيق الغرامات والمخالفات على عدد من الاشتراطات.

جامعة أم القرى: إجراء الاختبارات النهائية والنصفية عن بُعد.. وهناك بعض الاستثناءات

أعلنت جامعة أم القرى، اليوم الأحد، إجراء الاختبارات النصفية والنهائية (عن بُعد) للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ١٤٤٢هـ.

«الداخلية» تؤكد سرية معلومات المبلغ عن مخالفات إجراءات كورونا: على الجميع التعاون

أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، الحفاظ على سرية معلومات المبلغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لفيروس كورونا.

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