شكرا لقرائتكم خبر عن آل الشيخ لـ "اليوم": الفهم الخاطئ لنصوص القرآن الكريم والسنة ساهم في انتشار التطرف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد د. عبداللطيف آل الشيخ لـ ”الخليج 365” ان ترسيخ المنهج الإسلامي الصحيح وأخذ مبادئ وأحكام الدين من مصادرها الصحيحة القرآن الكريم والسنة النبوية تصحح الفهم الخاطئ لنصوص القرآن والسنة التي استغلت من أعداء الإسلام مما ساهم في انتشار مبادئ الغلو والتطرف في بعض البلدان الإسلامية، مشيراً إلى أن المنهج الصحيح هو أن تخدم السياسة الإسلام وليس العكس.

وأضاف د. آل الشيخ خلال توقيعه اتفاقية أمس مع وزارة الشؤون الدينية والعبادة بجمهورية مالي في مجالات الشؤون الإسلامية، ووقعها من الجانب المالي وزير الخارجية والتعاون الدولي زيني مولاي إن المملكة تخطو خطوات جبارة وكبيرة وتسابق الزمن بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل توجهيات خادم الحرمين الشريفين والمتابعة القوية والجبارة على مدار الساعة من قبل ولي العهد في جميع المجالات سواء في المجال الإسلامي أو الاقتصادي أو المجالات الأخرى التي تخدم رفاهية الشعب السعودي وتخدم الإسلام والمسلمين في كل مكان.

وذكر أن الاتفاقية تهدف إلى التواصل مع المسلمين بالعالم وتقديم كل الدعم والمساندة لهم بكل ما يحتاجون إليه، لاسيما ما يتعلق بفهم تعاليم الإسلام وقيمه السمحة القائمة على منهج الوسطية والاعتدال؛ اتساقاً مع رسالة المملكة وريادتها للعمل الإسلامي بمختلف مجالاته.

من جانبه، نوه وزير الخارجية المالي زيني مولاي بما تقوم به المملكة من أعمال جليلة لخدمة شعوب العالم أجمع دون تمييز بينهم من منطلق أنها تحمل رسالة الإسلام ورسالة السلام والأمن في كل أنحاء العالم، مبيناً أن توقيع الاتفاقية في المجالات الإسلامية مع المملكة مهمة جداً لأنها مع دولة تعد منبع الإسلام وقائدة الدول الإسلامية، وسوف تعزز العمل المشترك لخدمة البلدين الشقيقين، مشيداً بالدعم المستمر من المملكة لبلاده منذ الاستقلال وحتى اليوم، ومقدماً شكره وتقديره لقيادة المملكة على مواقفها التاريخية مع بلاده.